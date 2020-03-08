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Джаред Лето забрался на скалу и чуть не погиб

Его страховочный трос чуть не перепилил камень.

Фото : Instagram8 марта 2020, 09:41

Актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб при подъеме на скалу, сообщает zakon.kz.

Не хочу драматизировать, но сегодня я был близок к смерти, - написал в Instagram Лето.

По его словам, он покорял Ред Рок, и во время подъема его страховочную веревку резал острый камень. Актер заявил, что осознавал опасность, но не чувствовал страха. Несмотря на произошедшее артист все равно продолжил свое восхождение на скалу. Адреналин появился лишь после подъема.


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