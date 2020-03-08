Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти
Из-за срыва сделки ОПЕК+.
Фото : Pixabay8 марта 2020, 09:49
Саудовская Аравия намерена увеличить добычи нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.
Королевство идет на такой шаг из-за отказа России согласовывать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Сейчас Саудовская Аравия добывает 9,7 млн баррелей в сутки, и при необходимости готова поднять до рекордных 12 млн баррелей в сутки.
Также Эр-Рияд предложил некоторые виды своей сырой нефти по более дешевой цене — ниже на 6-8 долларов за баррель.
Как считают опрошенные агентством трейдеры, целью такого шага является помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе.
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