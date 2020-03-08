Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти

Из-за срыва сделки ОПЕК+.

Фото : Pixabay8 марта 2020, 09:49

Саудовская Аравия намерена увеличить добычи нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Королевство идет на такой шаг из-за отказа России согласовывать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Сейчас Саудовская Аравия добывает 9,7 млн баррелей в сутки, и при необходимости готова поднять до рекордных 12 млн баррелей в сутки.

Также Эр-Рияд предложил некоторые виды своей сырой нефти по более дешевой цене — ниже на 6-8 долларов за баррель.

Как считают опрошенные агентством трейдеры, целью такого шага является помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты