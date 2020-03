В Китае из-под завалов отеля вытащили 50 человек

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них отсутствовали признаки жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на CGTN.

В здании на обсервации находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

#UPDATE Two of the 50 people pulled from under the debris of a collapsed hotel in Quanzhou were found dead. pic.twitter.com/NWqbo8IcAJ