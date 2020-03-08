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В Кыргызстане разогнали женский марш солидарности

Участниц также задержала милиция.

Фото : 24.kg8 марта 2020, 14:19

Женские активистки вышли на улицы Бишкека с целью провести марш солидарности, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Однако неизвестные мужчины в масках в агрессивной форме принялись разгонять женщин. Милиция проигнорировала атакующих, но приступила задерживать участников акции.

Их погрузили в автобусы и увезли, предположительно, в отделение милиции. В милиции не объяснили причину задержания.

По словам одной из задержанной, в милиции отказываются предоставить воду, однако разрешили взять ее у корреспондентов, стоящих у здания отделения.


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