Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли

Из-за сильного ветра и метели.

Фото : Pixabay8 марта 2020, 14:38

На трассе Нур-Султан-Павлодар ограничено движения, передает zakon.kz.

Согласно сообщению столичного акимата, движение закрыто из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются сильный ветер, низовая метель и как следствие, ограничение видимости.

Трасса перекрыта со столицы до границ Павлодарской области для всех видов транспорта.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты