Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли

Из-за сильного ветра и метели.

На трассе Нур-Султан-Павлодар ограничено движения, передает zakon.kz.

Согласно сообщению столичного акимата, движение закрыто из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются сильный ветер, низовая метель и как следствие, ограничение видимости.

Трасса перекрыта со столицы до границ Павлодарской области для всех видов транспорта.

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