Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли
Из-за сильного ветра и метели.
Фото : Pixabay8 марта 2020, 14:38
На трассе Нур-Султан-Павлодар ограничено движения, передает zakon.kz.
Согласно сообщению столичного акимата, движение закрыто из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются сильный ветер, низовая метель и как следствие, ограничение видимости.
Трасса перекрыта со столицы до границ Павлодарской области для всех видов транспорта.
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