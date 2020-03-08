Димаш обратился к женщинам
Певец признался своим поклонницам в любви.
Фото : dimashinfo.com8 марта 2020, 16:17
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил поклонниц, пришедших на его концерт в Риге, сообщает zakon.kz.
Видео с поздравлением опубликовано в Instagram артиста.
"Хотел бы пожелать вам самого наилучшего — счастья, любви, семейного благополучия. Чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы дети росли достойными людьми, чтобы ваши мужья любили вас очень сильно, чтобы ваши родные жили долго и счастливо. Я вас очень сильно люблю" - сказал Димаш.
Ранее легендарный российский певец Александр Серов назвал Димаша певцом номер один на российской эстраде.
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