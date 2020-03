Премьер-министр Индии на день передал все свои аккаунты женщинам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил женщин с Международным женским днем и передал им свои аккаунты в соцсетях на один день, сообщает zakon.kz.

Об этом премьер сообщил на своей странице в Twitter.

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.