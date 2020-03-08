Премьер-министр Индии на день передал все свои аккаунты женщинам

Нарендра Моди является одним из самых популярных политиков в социальных сетях. Его аккаунты набрали десятки миллионов подписчиков.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил женщин с Международным женским днем и передал им свои аккаунты в соцсетях на один день, сообщает zakon.kz.

Об этом премьер сообщил на своей странице в Twitter.

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts. — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

Поздравляю с Международным женским днем! Мы приветствуем дух и достижения Нари Шакти (индуистский термин, который можно перевести с санскрита как "женская творческая энергия" - прим. ред). Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу (из аккаунтов). В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях, - сообщил премьер.

Первой в аккаунт политика зашла Снеха Мохандосс. Она является основательницей благотворительной программы Food Bank India, которая направлена на обеспечение нуждающихся продуктами питания. Все собранные продукты распределяются между различными общественными учреждениями.

Я хочу призвать своих сограждан, особенно женщин, откликнуться и присоединиться ко мне. Я призываю всех накормить хотя бы одного нуждающегося человека и внести свой вклад в создание планеты, свободной от голода, — написала она на странице премьера.

Нарендра Моди является одним из самых популярных политиков в социальных сетях. Его аккаунты набрали десятки миллионов подписчиков. Больше всего человек подписано на него в "Твиттере" — более 53 миллионов. Аккаунт премьера в "Инстаграме" собрал 35 миллионов подписчиков.

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