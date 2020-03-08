Феминистки прошли по Алматы несанкционированным маршем

Участницы и участники требуют принять закон о сексуальных домогательствах и криминализировать домашнее насилие.

8 марта текущего года в Алматы прошел марш за права женщин, сообщает zakon.kz.

Марш был организован феминистскими инициативами: КазФем, Феминита, Фемагора, Фемсреда и общественным фондом "SVET" и прошел под лозунгом "Каждая женщина важна!".

По подсчетам организаторов, на марш вышли около 200 человек.

Шествие началось на Арбате в 12:00. Участницам раздали ленты лилового цвета (цвет суфражисток и феминисток) и листовки с лозунгами. Перед началом марша называли имена женщин, погибших в результате домашнего насилия.

"Вы видели Айшу?", "Где Айша?", "Вы знаете, где Оксана?", — спрашивали они у прохожих.

Одна из "организаторок" (так указанно в пресс-релизе) марша, Лейла Махмудова, сказала:

Мы называли имена жертв домашнего насилия, чтобы показать, что никто не забыта. У жертв насилия есть лица, и это женские лица. Напомню, что в Казахстане из-за насилия в семье каждый год умирают 400 женщин. И статистика не раскрывает проблему полностью, она охватывает лишь те случаи, о которых нам стало известно.

Участницы и участники прошли маршем от "Арбата" по улице Панфилова до Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. Они скандировали лозунги на русском и казахском языках: "Равную оплату за равный труд!", "Заучи как дважды два – лишь борьба дает права", "Қызға қырық уйден БОСТАНДЫҚ", "Барлық әйел бір біріне жанашар".

Феминистки Лейла Махмудова и Гульзада Сержан несли на руках похоронный венок, который участницы марша сожгли в сквере возле ГАТОБ им. Абая.

Участницы марша озвучили свои инициативы:

— требуем не выпускать насильников по УДО

— требуем принять закон о сексуальных домогательствах

— требуем криминализировать домашнее насилие и следить за исполнением наказания.

Марш не был санкционирован с акиматом Алматы.

По уверениям организаторов шествия на марше присутствовали "полицейские в штатском", которые пытались помешать его проведению, но ни задержаний, ни и вмешательств с их стороны не было.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!