Скорая перевернулась на бок после ДТП

Водителя доставили в больницу.

Авария произошла после того, как водителю "скорой помощи" стало плохо за рулем и спецавтомобиль выехал на встречную полосу, сообщает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Из-за выезда на встречную полосу "скорая" столкнулась с легковым автомобилем "Audi" и перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, в дорожной аварии никто не пострадал. Автомашина "скорой помощи" и "Audi" получили механические повреждения.





Водитель кареты скорой помощи "ГАЗ 27057 244" на пересечении улиц Жамбыла и Шажимбаева в результате плохого самочувствия не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "Audi" и допустил опрокидывание автомашины "скорой помощи" на правый бок. Водитель автомашины "скорой" доставлен в третью городскую больницу, ему была оказана медицинская помощь. После чего он отказался от госпитализации, - рассказала сотрудник пресс-службы полицейского ведомства Динара Сагандыкова.

По факту ДТП собран материал и передан в отдел административной полиции УП города Петропавловска для принятия процессуального решения.

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