Опубликован видеообзор рабочей недели президента Казахстана

Пресс-секретарь президента опубликовал отчет в соцсетях.

О том, что успел сделать президент Казахстана за эту неделю, информирует zakon.kz.

Встреча с президентом европейского банка реконструкции, членом политбюро ЦК Компартии КНР и министром труда, проведение совещания по реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также многое другое.

Краткий видеообзор рабочей недели президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева с 2 по 8 марта 2020 года области опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своих странице в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!