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Опубликован видеообзор рабочей недели президента Казахстана

Пресс-секретарь президента опубликовал отчет в соцсетях.

Фото : Акорда8 марта 2020, 22:12

О том, что успел сделать президент Казахстана за эту неделю, информирует zakon.kz.

Встреча с президентом европейского банка реконструкции, членом политбюро ЦК Компартии КНР и министром труда, проведение совещания по реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также многое другое.

Краткий видеообзор рабочей недели президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева с 2 по 8 марта 2020 года области опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своих странице в соцсетях.


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