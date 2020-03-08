Опубликован видеообзор рабочей недели президента Казахстана
Пресс-секретарь президента опубликовал отчет в соцсетях.
Фото : Акорда8 марта 2020, 22:12
О том, что успел сделать президент Казахстана за эту неделю, информирует zakon.kz.
Встреча с президентом европейского банка реконструкции, членом политбюро ЦК Компартии КНР и министром труда, проведение совещания по реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также многое другое.
Краткий видеообзор рабочей недели президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева с 2 по 8 марта 2020 года области опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своих странице в соцсетях.
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