Apple и Google начали борьбу с фейками о коронавирусе

Компании удаляют программы, которые "извлекают выгоду из стихийного бедствия", в том числе игры и мошеннические приложения.

Владельцы двух самых популярных мобильных платформ — Google и Apple — почти синхронно ввели ограничения на публикацию в Play Market и App Store приложений, тем или иным образом связанных с эпидемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявили в Apple, компания оставит лишь те программы, которые были выпущены государственными организациями или были верифицированы. Остальная информация будет скрыта от пользователей. Таким образом Apple намерена бороться с дезинформацией.

В свою очередь в Google сообщили, что компания удаляет программы, которые "извлекают выгоду из стихийного бедствия", в том числе игры и мошеннические приложения. Все проверенные приложения собраны в специальном разделе "Коронавирус: Будьте в курсе", в который вошли в том числе сервисы американского Центра по контролю и профилактике заболеваний и Красного Креста,

Глобальное распространение пневмонии стимулировало интерес пользователей к порно по тематике китайского коронавируса SARS-CoV-2. Издание Motherboard уточнило, что по поиску слова "коронавирус" на популярном сайте для взрослых Pornhub появляется около 100 видео. Журналисты заметили, что часть видео не имеет отношения к заболеванию, а их название используется только для привлечения внимания.

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