В результате схода лавины в Австрии погибли пять человек

Снежная лавина сошла с высоты около 2800 метров.

В воскресенье, 8 марта, в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Верхней Австрии погибли пять человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Лавина шириной около 200 метров и протяженностью 400 метров сошла примерно в 9:30 утра неподалеку от хижины Зиталер. Погибли люди, путешествовавшие на снегоступах по предгорной местности на высоте около 2700-2900 метров над уровнем моря (вся группа состояла из пяти человек).

Снежная лавина сошла с высоты около 2800 метров. Тела жертв на вертолетах переправлены для идентификации в город Халльштатт.

Австрийская телерадиокомпания ORF уточняет, что погибшие - три женщины и двое мужчин из Чехии, их возраст составлял от 28 до 47 лет.

В операции на месте происшествия участвовали альпийская полиция и горные спасатели, были привлечены несколько вертолетов из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.

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