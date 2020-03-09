Власти Москвы пригрозили тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Граждане, которые прибыли уже с симптомами ОРВИ, госпитализируются при условиях максимальной изоляции и лабораторного контроля.

Россияне, вернувшиеся из стран-очагов заражения коронавирусом, обязаны в течение 14 дней находиться в изоляции, даже если у них не обнаружены симптомы ОРВИ, сообщает zakon.kz.

В случае несоблюдения соответствующих правил нарушителям может грозить ответственность, в том числе уголовная, - говорится на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что отказ от самоизоляции может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Как сообщалось накануне, граждане, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. При этом лица, у которых не обнаружены симптомы ОРВИ, могут находиться на изоляции по месту жительства, а не в больнице.

Среди обязательных условий также указан лабораторный контроль биоматериала, который осуществляется на день прибытия, а также на десятый день нахождения в стране. В случае выявления коронавируса в первый день пациента немедленно госпитализируют в бокс инфекционного стационара.

Граждане, которые прибыли уже с симптомами ОРВИ, госпитализируются при условиях максимальной изоляции и лабораторного контроля. Выписка пациентов осуществляется только при условии отсутствия клинических проявлений болезни и получения двукратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, находящиеся на обсервации для медицинского наблюдения граждане не имеют права покидать свои палаты.

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