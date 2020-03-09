Казахстанская студентка в машине приняла роды у попутчицы

За самоотверженный поступок она получила благодарственное письмо от министерства здравоохранения.

Данара Шайхина приняла роды у своей попутчицы прямо в дороге, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

По словам девушки, для нее это стало первым серьезным испытанием в жизни. За самоотверженный поступок она получила благодарственное письмо от министерства здравоохранения и вошла в тройку победителей республиканского конкурса "Караван доброты" в номинации "Храброе сердце".

Несмотря на то, что девушка еще учится в интернатуре, ей уже доверяют самостоятельно проводить операции и лечить больных. Известность к ней пришла осенью прошлого года, после того как однажды ночью, возвращаясь на такси из Алматы, приняла роды у своей попутчицы.

Данара вспоминает, что они остановились в горной местности, сотовая связь не работала, вокруг ни души. Поэтому и решила принимать роды сама.

Спросила, есть ли какие-то антисептики. Они мне сказали, что есть в багажнике водка. Попросила нитку у них. И у меня с собой был скальпель, потому что я периодически дома хожу, что-то шью. Он не дышал. Нос очистила, на живот перевернула. Потом помассировала и он заплакал, - вспоминает Данара Шайхина.

Данара рассказывает, что родовспоможению их учили на третьем курсе. Однако самостоятельно, да еще и в полевых условиях, принимать роды ей никогда раньше не доводилось.

Сперва был страх, второе – это, конечно, радость для меня. Поняла, что не просто так я здесь хожу, что я все-таки могу что-то делать, что я все-таки умею приносить какую-то пользу,- поделилась эмоциями девушка.

Родители новорожденного поведали о героическом поступке Данары в социальных сетях. Попросили ее дать малышу имя. И девушка нарекла его Абдыкаримом. Затем пришло благодарственное письмо от министра здравоохранения.

В республиканском конкурсе "Караван добра" в номинации "Храброе сердце" она вошла в число победителей. Но ценят коллеги Данару не только за тот поступок.

Она очень чуткая и относится к больным как к своим родственникам. Хирургическая служба сама по себе подразумевает хладнокровие, чтобы человек в минуту такой экстренной ситуации всегда был в трезвом уме и ясном рассудке, чтобы он мог действовать четко. В этом случае, даже пусть Данара считается слабым полом, но она себя показала как маститый, - рассказал заведующий отделением малоинвазивной хирургии Еркен Исаев.

О профессии врача Данара мечтала с малых лет. После интернатуры она планирует пойти в ординатуру и стать практикующим врачом-хирургом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!