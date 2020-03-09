Неизвестный мужчина открыл стрельбу во дворе мечети в Париже

Мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом СМИ сообщили в воскресенье со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным телеканала BFMTV, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (02:00 по Нур-Султану) вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.

Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

Сведение личных счетов является основной версией в рамках расследования, открытого после стрельбы во дворе мечети, расположенной в XIX округе французской столицы. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNews.

Мы ориентируемся на версию о сведении счетов [между стрелком и пострадавшим], но пока не окончательно, - цитирует телеканал источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала добавил, что в связи с произошедшим начато расследование "покушения на убийство", им занимается судебная полиция.

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