Падающие плиты, аварийные лифты: как акимат столицы намерен решить проблемы ЖКХ

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо на постоянной основе модернизировать сферу ЖКХ.

Падающие с ЖК плиты, нерабочие лифты, протекающие кровли, воспламеняющие фасады - и это только часть вопросов, которые будут решены в ходе модернизации жилищного фонда в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер", сообщает zakon.kz.

Об этом на встрече с представителями КСК и ДЧС сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. В 2020 году капитальный ремонт проведут 36 многоквартирных жилых домов. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация еще на 16 МЖД.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо на постоянной основе модернизировать сферу ЖКХ, в первую очередь для обеспечения безопасности самих жителей.

В первую очередь необходимо привести в должный вид фасады домов, а то при сильном ветре начинают падать плитки, что представляет угрозу для горожан, также фасады из воспламеняющих материалов (алюкобондов) тоже опасны. Есть поручение руководства страны. В этом году проведём большую масштабную работу, фасад должен соответствовать всем видам современных стандартов. Провели работу по изучению первоочередных домов, которые представляют угрозу. К примеру, это ЖК "Территория комфорта -2", "Орбита", "7 бочек" - там есть большие вопросы по фасаду домов. В текущем году заменим фасады 20 ЖК. Есть вопросы по аварийным лифтам, в этом году заменим 30 лифтов. Также есть вопросы по системам пожарной безопасности. До начала строительного сезона надо подготовить всю документацию и уже приступать к работам, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!