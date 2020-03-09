В Кыргызстане требуют отставки главы МВД из-за разгона марша за права женщин

"Стыдно, что пока в Алматы и Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их "винтят" и упаковывают в автобусы", - заявил кыргызский депутат.

"Стыдно, что пока в Алматы и Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их "винтят" и упаковывают в автобусы", - написал депутат Дастан Бекешев в открытом письме президенту Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Когда на 8 Марта кыргызским женщинам выкручивают руки и обстреливают яйцами, это стыдно. Стыдно даже не перед всем миром, потому что о вчерашнем написали крупнейшие мировые издания, стыдно в первую очередь перед самими собой. Стыдно, что все это происходило перед статуей Матери (матери!) солдата, не вернувшегося с войны, - отметил Парламентарий.

В письме Сооронбаю Жээнбекову депутат пишет, что в Международный женский день в Бишкеке произошло постыдное событие - разгон мирного марша. Причем разгоняли женщин - как взрослых, так и совсем юных девушек. А ведь 34-я статья Конституции гласит, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, а их запрет и ограничения - недопустимы, поэтому вчерашние действия по разгону женского марша являются прямым нарушением конституционных прав граждан.

Даже если допустить, что акция не согласована, а некие анонимные жители Свердловского района Бишкека при этом якобы выражали обеспокоенность, что на площади Победы проходит незаконное собрание, - нет никакого оправдания насилию, которое учинили над участниками (в основном участницами) марша агрессивные молодчики в масках, - уверен Дастан Бекешев.

Он уверен, что недопустимо, чтобы право граждан на элементарную безопасность на своей родной земле нарушалось так грубо. При этом депутату грустно видеть, как милицию бросают на выполнение таких задач вместо борьбы с криминальными авторитетами и предупреждения преступности.

Депутат считает, что самое лучшее, что может сделать министр внутренних дел после вчерашнего, - это подать в отставку.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, мне кажется, как глава государства вы должны показать, что кыргызская женщина - не объект для метания яйцами и не боксерская груша. Я прошу вас принять участие в организации полноценного женского марша, на который смогут прийти все, кто поддерживает равноправие и стремится сделать нашу страну лучше. Убежден, что ваш личный пример воодушевит тысячи людей заявить твердо и однозначно, что в Кыргызстане не приемлют дискриминацию, в том числе и по половому признаку", - заключил депутат.

Дастан Бекешев призвал главу государства лично возглавить демонстрацию и стать, возможно, первым президентом в истории страны, который своим примером покажет, что ни один гражданин не должен бояться милиции, а наоборот, - должен видеть в ней защитника и друга, и что женщины могут спокойно ходить по улицам наших городов - хоть на работу, хоть на учебу или на женский марш.

Кроме того, парламентарий попросил направить поручение Генеральной прокуратуре дать правовую оценку действиям руководства органов внутренних дел, приказавшему разогнать женский марш и незаконно задержать десятки его участниц.

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