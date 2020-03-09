Токаев утвердил концепцию внешней политики на 2020 – 2030 годы

Так же Президент дал указ правительству в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о концепции внешней политики РК на 2020 – 2030 годы,с ообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В тексте документа, опубликованного на сайте Акорды в понедельник, говорится следующее:

Постановляю: утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы (далее – Концепция).

Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

Признать утратившим силу Указ президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 "О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы".

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!