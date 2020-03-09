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Букмекерская контора довела мужчину до самоубийства в Туркестанской области

По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.

Фото : Youtube9 марта 2020, 13:25

Полицейские Туркестанской области прикрыли букмекерскую контору, клиент которой пытался совершить суицид, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными ранами и порезами на руках. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что житель Келесского района попытался совершить суицид на почве проигрыша в одной из букмекерских контор.

Как признался мужчина, в течении полутора месяца он проиграл на ставках 180 тысяч тенге и решил совершить самоубийство, нанеся себе дома ножевые ранения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК “Доведение до самоубийства”.

В свою очередь, потерпевший обратился в полицию с заявлением привлечь букмекерскую контору к ответственности за незаконную деятельность. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в одном из зданий районного центра обнаружили букмекерскую контору, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства.

По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК “Организации незаконного игорного бизнеса”.


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