Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Эксперт о ситуации с долларом: Не стоит сразу бежать в обменники

Те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту.

Фото : zakon.kz.9 марта 2020, 14:56

Тенге моментально отреагировал на падение стоимости нефти, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Некоторые обменники, по данным сайта "Курс.кз", начали продавать доллар за 400 тенге. Справедливая ли это цена в нынешних условиях, и возможно ли дальнейшее падение, рассказал экономист.

Тенге не держится и, по большей части, это нервные колебания, спекулятивные. Несколько простых советов для рядовых казахстанцев. Во-первых не бежать сразу в обменники, когда вы видите что-то непонятное с курсом, потому что, скорее всего, те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту, объяснил экономист Сергей Домнин.

Второе, это мыслить более долгосрочно и создавать себе небольшой валютный резерв.

За пять лет правила субсидирования поменялись 47 раз Механизм получения индустриального сертификата нуждается в доработке - предприниматели, - рассказал Мырзахметов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты