Эксперт о ситуации с долларом: Не стоит сразу бежать в обменники

Те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту.

Тенге моментально отреагировал на падение стоимости нефти, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Некоторые обменники, по данным сайта "Курс.кз", начали продавать доллар за 400 тенге. Справедливая ли это цена в нынешних условиях, и возможно ли дальнейшее падение, рассказал экономист.

Тенге не держится и, по большей части, это нервные колебания, спекулятивные. Несколько простых советов для рядовых казахстанцев. Во-первых не бежать сразу в обменники, когда вы видите что-то непонятное с курсом, потому что, скорее всего, те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту, объяснил экономист Сергей Домнин.

Второе, это мыслить более долгосрочно и создавать себе небольшой валютный резерв.

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