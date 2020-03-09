Эксперт о ситуации с долларом: Не стоит сразу бежать в обменники
Те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту.
Фото : zakon.kz.9 марта 2020, 14:56
Тенге моментально отреагировал на падение стоимости нефти, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Некоторые обменники, по данным сайта "Курс.кз", начали продавать доллар за 400 тенге. Справедливая ли это цена в нынешних условиях, и возможно ли дальнейшее падение, рассказал экономист.
Тенге не держится и, по большей части, это нервные колебания, спекулятивные. Несколько простых советов для рядовых казахстанцев. Во-первых не бежать сразу в обменники, когда вы видите что-то непонятное с курсом, потому что, скорее всего, те кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту, объяснил экономист Сергей Домнин.
Второе, это мыслить более долгосрочно и создавать себе небольшой валютный резерв.
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