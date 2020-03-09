На премьер-министра Судана совершено покушение
На данный момент, он в безопасности.
Фото : Al Arabiya9 марта 2020, 16:15
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает zakon.kz со ссылкой на Al Arabiya.
Кортеж Хамдука направлялся в резиденцию, когда под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство и произошел взрыв.
Пресс-служба премьер-министра подтвердила, что он находится в безопасности после покушения.
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