В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз

Ранее отменялись события на 8 марта.

В Кыргызстане отменены все массовые события приуроченные к Наурызу, сообщает zakon.kz со ссылкой на АКИpress.

Под запрет попали культурные и спортивные мероприятия.

Более недели назад мы распространяли информацию о запрете проведения концертов. На государственном и муниципальном уровне не проводились мероприятия, связанные с празднованием 8 марта… Сейчас мы запрещаем празднование Нооруза. Мы вводим временный запрет на массовые мероприятия: концерты, спортивные мероприятия, семинары, круглые столы, форумы, мероприятия в театрах. Я надеюсь, наши граждане отнесутся с пониманием, - заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!