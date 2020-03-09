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В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз

Ранее отменялись события на 8 марта.

Фото : АКИpress9 марта 2020, 16:38

В Кыргызстане отменены все массовые события приуроченные к Наурызу, сообщает zakon.kz со ссылкой на АКИpress.

Под запрет попали культурные и спортивные мероприятия.

Более недели назад мы распространяли информацию о запрете проведения концертов. На государственном и муниципальном уровне не проводились мероприятия, связанные с празднованием 8 марта… Сейчас мы запрещаем празднование Нооруза. Мы вводим временный запрет на массовые мероприятия: концерты, спортивные мероприятия, семинары, круглые столы, форумы, мероприятия в театрах. Я надеюсь, наши граждане отнесутся с пониманием, - заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.


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