Токаев дал поручения акиму Нур-Султана

Президенту доложили о ситуации с дольщиками.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым, сообщает zakon.kz.

Президент Казахстана заслушал отчет о социально-экономическом развитии столицы и ходе исполнении его поручений, данных на совещании по развитию города Нур-Султана.

По информации Алтая Кульгинова, в 2019 году в столице было завершено строительство 10 проблемных домов, в которые вложились 2500 дольщиков. В этом году планируется ввести в строй 20 домов, что позволит решить проблемы порядка 7000 дольщиков.

Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле вопросы, связанные с дольщиками, а также уделить внимание развитию и благоустройству жилых массивов, созданию соответствующей инфраструктуры.

Глава государства поручил принять конкретные меры по решению социальных проблем, волнующих горожан, увеличению объемов строительства доступного жилья и количества квартир, выделяемых очередникам из числа социально уязвимых слоев населения, а также по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса.

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