Даниал Ахметов назначил своего заместителя

Пять лет он возглавлял "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".

Заместителем акима Восточно-Казахстанской области стал Шакарым Буктугутов, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата, глава региона Даниал хаметов представил своего заместителя в ходе совещания и отметил, что он является опытным управленцем и будет курировать сферу сельского хозяйства.

Шакарым Буктугутов родился 8 марта 1961 года в г. Кокшетау. В 1985 окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "инженер-механик", а также Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист".

Свою трудовую деятельность начинал слесарем, затем главным механиком управления "Усть-Каменогорскснаб". Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой торговли.

В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия – "Востокпром", Восточно-Казахстанское производственное объединение по производству напитков, а также АО "Адиль".

С 1997 по 2002 гг. работал заместителем акима г. Усть-Каменогорск. До 2006 года акимом г. Риддер. После возглавил антимонопольное управление области. В 2007 года был назначен акимом Усть-Каменогорска, затем 23 июля 2009 года начальником управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области.

С 27 августа 2011 года член Совета Директоров АО "СПК "Ертіс". С 2015 до 2020 гг. занимал должность председателя Правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".

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