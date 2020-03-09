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В России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Обнаружены еще трое за сутки.

Фото : Pixabay9 марта 2020, 18:53

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.

Все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.


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