В России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Обнаружены еще трое за сутки.

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.

Все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!