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В Иране освободили заключенных из-за угрозы коронавируса

В стране заражены 6 566 человек.

Фото : Pixabay9 марта 2020, 19:46

Власти Ирана освободили около 70 тысяч заключенных чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tasnim.

Разрешения покинуть тюрьму давали заключенным с сопутствующими заболеваниями. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси заявил, что власти приняли меры, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

Ранее официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур объявил, число погибших в стране возросло до 194, еще 6 566 человек заражены.


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