"Барыс" не пустил к себе журналистов, опасаясь коронавируса
Казахстанский клуб пробился во второй раунд плей-офф КХЛ.
После победы ХК "Барыс" в КХЛ журналистов не пустили в раздевалку команды, сообщает zakon.kz.
Пресс-аташе клуба Евгений Акманов сослался на эпидемию коронавируса. 9 марта "Барыс" одержал четвертую победу над магнитогорским "Металлургом" и прошел во второй раунд плей-офф КХЛ.
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"Барыс" после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ не пустил журналистов в раздевалку из-за опасений коронавируса ⠀ "Барыс" выиграл пятый матч у магнитогорского "Металлурга" со счетом 5:2, а серию 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. ⠀ #скабелка #нурсултан #nursultan #Казахстан #хоккей #icehockey #hockey #hcbarys #barys #kaz #kazakhstan #барыс #khl #кхл #живихоккеем #плейофф #кубокгагарина #russia #россия #магнитка #металлург #магнитогорск #metallurg #vestikz
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