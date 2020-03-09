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"Барыс" не пустил к себе журналистов, опасаясь коронавируса

Казахстанский клуб пробился во второй раунд плей-офф КХЛ.

Фото : Кадр из видео9 марта 2020, 21:32

После победы ХК "Барыс" в КХЛ журналистов не пустили в раздевалку команды, сообщает zakon.kz.

Пресс-аташе клуба Евгений Акманов сослался на эпидемию коронавируса. 9 марта "Барыс" одержал четвертую победу над магнитогорским "Металлургом" и прошел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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"Барыс" после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ не пустил журналистов в раздевалку из-за опасений коронавируса ⠀ "Барыс" выиграл пятый матч у магнитогорского "Металлурга" со счетом 5:2, а серию 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. ⠀ #скабелка #нурсултан #nursultan #Казахстан #хоккей​​ #icehockey​​ #hockey​​ #hcbarys​​ #barys​​ #kaz​​ #kazakhstan​​ #барыс​​ #khl​​ #кхл​​ #живихоккеем #плейофф #кубокгагарина #russia #россия #магнитка #металлург #магнитогорск #metallurg #vestikz

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport) 9 Мар 2020 в 6:44 PDT

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