"Барыс" не пустил к себе журналистов, опасаясь коронавируса

Казахстанский клуб пробился во второй раунд плей-офф КХЛ.

После победы ХК "Барыс" в КХЛ журналистов не пустили в раздевалку команды, сообщает zakon.kz.

Пресс-аташе клуба Евгений Акманов сослался на эпидемию коронавируса. 9 марта "Барыс" одержал четвертую победу над магнитогорским "Металлургом" и прошел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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