Греческий премьер призвал Эрдогана отвести мигрантов от границы Греции

А также прекратить "распространять фальшивые новости".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал президента Турции Тайипа Эрдогана отвести тысячи мигрантов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Президент Эрдоган сегодня вечером прибудет в Брюссель. Я считаю положительным такое развитие событий. Надеюсь, что это станет началом деэскалации кризиса, - сказал Мицотакис.

При этом премьер отметил, что если турецкий президент желает пересмотреть Совместную декларацию ЕС и Турции по миграции, "которую он сам уничтожил на практике", то Эрдоган должен сделать следующие шаги: "вывести отчаявшихся людей из Эвроса и прекратить распространять фальшивые новости и пропаганду", рассмотреть такие меры, как "совместное патрулирование для контроля потоков мигрантов и на турецкой стороне границы".

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