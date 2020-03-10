Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами.

Турция запросила дополнительную помощь в Сирии у НАТО, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На переговорах сегодня мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции - это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии - это угроза нашему региону и всей Европе как сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с генсеком Нато Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган заявил, что Турция была "бастионом Европы и НАТО против угрозы в Сирии на протяжении девяти лет, была единственной страной НАТО, которая боролась с террористической организацией "Исламское государство" (Запрещена в Казахстане), а также приняла 3,7 млн сирийских беженцев".

По мнению Эрдогана, НАТО переживает "критический момент, когда организация должна действовать быстро, демонстрируя солидарность".

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