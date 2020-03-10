Глава ВОЗ заявил о реальной угрозе пандемии
В мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек.
Фото : EPA/UPG10 марта 2020, 00:32
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о "реальной угрозе" пандемии коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной, - утверждает Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.
По словам Гебрейесуса, "решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование"
В мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 – умерли.
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