Глава ВОЗ заявил о реальной угрозе пандемии

В мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о "реальной угрозе" пандемии коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной, - утверждает Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.

По словам Гебрейесуса, "решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование"

В мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 – умерли.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!