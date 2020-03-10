Цена нефти растет после обвала

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent растет во вторник более чем на 6%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 6.11 (по Нур-Султану) майский фьючерс марки Brent дорожает на 6,67%, до 35,69 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост кратковременно достигал 7%.

Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,85%, до 32,37 доллара за баррель.

В понедельник обе марки обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30%.

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