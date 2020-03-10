Противостоять нестабильности на нефтяных рынках намерены в США
Администрация Дональда Трампа внимательно следит за развитием ситуации, отметили в Минэнерго США.
Фото : DW10 марта 2020, 07:46
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Администрация Трампа внимательно следит за влиянием коронавируса, а также последствиями прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+ для мировых нефтяных рынков. Эти попытки государственных субъектов привести к потрясениям и манипулировать нефтяными рынками усиливают важность роли Соединенных Штатов как надежного поставщика энергоносителей для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты как крупнейший в мире производитель нефти и газа могут и будут противостоять этой нестабильности, - заявила пресс-секретарь Минэнерго США Шейлин Хайнс.
Хайнс добавила, что американский министр энергетики Дэн Бруйетт "внимательно следит за влиянием этих событий на рынки" и уже "обсудил [их] со своими коллегами и заинтересованными сторонами в отрасли и по всему миру".
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