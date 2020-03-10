В Монголии выявили первый случай заражения коронавирусом

Заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По данным национального информационного агентства Монцамэ, заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Отмечается, что власти установили круг лиц, с которыми мог контактировать носитель инфекции.







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