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В Монголии выявили первый случай заражения коронавирусом

Заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Фото : montsame10 марта 2020, 08:00

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По данным национального информационного агентства Монцамэ, заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Отмечается, что власти установили круг лиц, с которыми мог контактировать носитель инфекции.




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