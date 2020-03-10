Сирийские переговоры в рамках астанинского процесса могут не состояться в марте
Сейчас ситуация поменялась.
Фото : rusvesna.su10 марта 2020, 09:02
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередной раунд сирийских переговоров в рамках астанинского процесса может не состояться в марте, передает корреспондент zakon.kz.
"Пока никакой информации", - сказал Тлеуберди в кулуарах правительства.
По его словам, ранее были планы по проведению встречи в марте.
Было в декабре предположение, сейчас ситуация поменялась... Вполне возможно, что не будет в марте, - уточнил министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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