Сирийские переговоры в рамках астанинского процесса могут не состояться в марте

Сейчас ситуация поменялась.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередной раунд сирийских переговоров в рамках астанинского процесса может не состояться в марте, передает корреспондент zakon.kz.

"Пока никакой информации", - сказал Тлеуберди в кулуарах правительства.

По его словам, ранее были планы по проведению встречи в марте.

Было в декабре предположение, сейчас ситуация поменялась... Вполне возможно, что не будет в марте, - уточнил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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