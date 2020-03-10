АО "KEGOC" делает упор на закупку товаров отечественного производства

В 2019 году компания заключила 3 оффтейк-договора на сумму 4,8 млрд тенге с ТОО "Азия-Траффо".

За 2019 год доля местного содержания в закупках АО "KEGOC" составила 60% или 34 млрд тенге. По итогам 2019 года в общем объеме закупок АО "KEGOC" доля товаров казахстанского производства выросла на 12% и это явилось результатом системной работы, проводимой из года в год, передает zakon.kz.

KEGOC при закупе делает упор в первую очередь на отечественных производителей. Так в 2019 году, в рамках соглашения о взаимодействии в развитии отечественного предпринимательства между АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и НПП "Атамекен", АО "KEGOC" заключило 3 оффтейк-договора на сумму 4,8 млрд тенге с ТОО "Азия-Траффо" на поставку 6 шунтирующих реакторов и 3 автотрансформаторов 167 МВА. Ранее, аналогичное оборудование закупалось за рубежом.

KEGOC более 10 лет ведет активную работу по увеличению закупок отечественных товаров, - подчеркнул управляющий директор по закупкам и обеспечению Нурлан Муханов.

Постоянными партнерами компании являются АО "Камаз-инжиниринг", Павлодарский завод "Темирмаш", ТОО "Казахский арматурно-изоляторный завод", ТОО "ТК Метакон", ТОО "Темирбетон", ТОО "BAYAZIT Life", ТОО "Казлегпром-Алматы", ТОО "Семипалатинская обувная фабрика", и другие. У них закупаются спецтехника, железобетонные изделия, металлоконструкции, изоляторы, моторные масла, аккумуляторы для автотранспорта, средства пожаротушения, лакокрасочные материалы и ГСМ.

KEGOC успешно сотрудничает и с Обществом инвалидов "Комек Болашак", у которого традиционно закупает спецодежду для производственного персонала.

В текущем году АО "KEGOC" намерено продолжить эту работу. Кроме традиционно закупаемых товаров, сейчас на стадии заключения оффтейк-договора с ТОО "Элтекс Алатау" на закупку оборудования для информационно-телекоммуникационного комплекса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!