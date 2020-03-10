В африканской деревне неизвестные убили 43 человека
Шесть раненых были направлены в госпиталь.
Фото : report.az10 марта 2020, 10:08
Неизвестные 8 марта напали на две деревни в Буркина-Фасо и убили 43 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
- По предварительным данным, 43 человека стали жертвами. Шесть раненых были направлены в региональный госпиталь Уахигуя, - сообщил представитель правительства Реми Данджину.
Нападение произошло в коммуне Барга. На место немедленно направили силы безопасности.
Деревни расположены рядом с границей с Мали. Отмечается, что данная атака стала самой смертельной в Буркина-Фасо за последний год.
На данный момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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