В африканской деревне неизвестные убили 43 человека

Шесть раненых были направлены в госпиталь.

Неизвестные 8 марта напали на две деревни в Буркина-Фасо и убили 43 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- По предварительным данным, 43 человека стали жертвами. Шесть раненых были направлены в региональный госпиталь Уахигуя, - сообщил представитель правительства Реми Данджину.

Нападение произошло в коммуне Барга. На место немедленно направили силы безопасности.

Деревни расположены рядом с границей с Мали. Отмечается, что данная атака стала самой смертельной в Буркина-Фасо за последний год.

На данный момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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