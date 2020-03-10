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Смартфоны и компьютеры вызывают маразм

Необходимо давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать.

Фото : 24tv.ua10 марта 2020, 10:14

Использование гаджетов и компьютеров способствует развитию маразма и депрессии, утверждают японские ученые, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По словам директора клиники памяти "Окумура" Аюми Окумура, в последние годы все чаще люди в возрасте от 30 до 60 лет жалуются на проблемы с памятью.

Нарушению памяти способствует чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами, которые фактически превращают мозг в "свалку", когда он не справляется с объемами информации.

Кроме того, профессор-нейрохирург Есикуни Эдагава указал, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление и контролирует память и эмоции.

При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, снижаются когнитивные способности, появляются раздражение и разочарование, падает мотивация.

Ученые отмечают, что необходимо давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать. По их словам, полезно вздремнуть хоть бы 15 минут во время обеденного перерыва.

- Даже если вы садитесь на стул, закрываете глаза, выправляете осанку и сосредотачиваетесь на дыхании в течение 5 минут это эффективно, — говорится в статье.


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