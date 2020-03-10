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Министр культуры Франции заразился коронавирусом

На прошлой неделе министр находился в нижней палате парламента Франции, где вскоре подтвердили несколько случаев коронавируса.

Фото : Le Point10 марта 2020, 10:28

Министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Le Point.

Издание уточняет, что на прошлой неделе министр находился в нижней палате парламента Франции, где вскоре подтвердили несколько случаев коронавируса. Сейчас Ристер находится дома и чувствует себя неплохо.

Кроме Ристера, коронавирус зафиксировали также у депутата Национального собрания – нижней палаты парламента страны – Жан-Люка Рейтцера.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.


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