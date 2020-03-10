Поэтесса и чтец Анна Егоян: как без обнаженки получить миллион в Instagram

Интервью с известной в интернете личностью.

Анна Егоян - поэтесса и чтец, покорившая просторы соцсетей своим теплым голосом, эмоциональной подачей, и, безусловно, красотой, прибыла в Казахстан. Девушка родилась в Ереване, но всю свою жизнь жила в России, а популярность среди русскоязычной аудитории всего мира она обрела именно благодаря интернету. В интервью корреспонденту zakon.kz Анна рассказала, как без хайпа и "обнаженки" набрать миллион подписчиков в Instagram,источниках вдохновения для современных поэтов, подборе музыкальной дорожки под каждый стих и многое другое.

- У вас в Instagram миллион подписчиков. Сколько времени для этого потребовалось?

- Около трех лет. С начала моей деятельности я выкладывала стихи, видео с прочтением стихов, и да, где-то около трех лет.

- И сразу народ на вас начал подписываться? Или случилось знаковое событие, после которого у вас резко увеличилось количество подписчиков?

- Когда я выкладывала стихи просто для своих слушателей, друзей, родственников, набирали просмотры, да, было очень много приятных комментариев.

Но однажды девушка-азербайджанка, несмотря на то, что я армянка и это все очень сложно, выложила мое видео к себе на страницу, а у нее на тот момент было 600 тыс.подписчиков. И когда она выложила, было много приятных комментариев, репостов.

Тогда я увидела, что очень большой поток подписчиков и слушателей прибавился.

- А что за стихотворение вы читали на том видео?

- "Я могу тебя очень ждать" Эдуарда Асадова (1923-2004). Видео с прочтением этого произведения набрало наибольшее количество просмотров, действительно задело струны души слушателей.

- С точки зрения чтеца, автора стихов какая площадка эффективнее для продвижения?

- На первом месте Instagram, на втором- Youtube. Думаю, что Facebook в данном случае не особо подходит.

- Сейчас время интернета, благодаря которому вы стали популярной как чтец, о вашем творчестве узнали. Если наберетесь смелости и решите опубликовать все собственные стихи, то выберете для этого интернет или выпустите бумажную книгу?

- В Instagram есть несколько произведений, которые написала я, просто выкладывала это в виде фото и текста. Сейчас у меня собственных стихов чуть больше 100, конечно, мы планируем выпуск сборника в ближайшем будущем. Как ни странно, книги в печатном варианте читают. Есть люди, например, я могу за себя сказать, что мне очень важно чувствовать книгу. Думаю, таких же, как я, тоже много.

- А не боитесь, что выложенные вами в виде текста в Instagram стихи кто-то присвоит? Те же паблики, например, без указания авторства за свое будут выдавать…

- Не задумывалась, если честно, на эту тему. Не углублялась в область действия авторских прав, но в любом случае, насколько я знаю, что если это произведение опубликовано на твоей странице, и авторство твое, и если его нигде до этого не было, то авторство за тобой закрепляется.

- В программе "Высшая точка чувств", которую вы уже представили в Алматы и покажете 12 марта в Нур-Султане, сколько процентов ваших авторских стихов, и сколько – сочинения других поэтов?

- В процентном соотношении я вам точно не скажу, но, конечно, доминируют произведения других авторов. Свои я редко пока читаю, но стараюсь с каждым мероприятием в программу включать все больше и больше своих стихов. Для меня это очень ответственный шаг для меня.

Мы привыкли давать всем советы, обсуждать жизнь окружающих людей, но открыть собственные проблемы перед широкой аудиторией нам сложно. Ты будто стоишь с обнаженной душой и отрываешь частичку себя — это очень волнительно, ответственно и страшно.Но я вижу, что слушатель принимает мои авторские стихи, людям нравится то, что я делаю. Поэтому я стремлюсь добавлять все больше своих стихов. Мне очень нравится встречаться со своим слушателем, видеть людей, чувствовать, это непередаваемые эмоции.

- Во время чтения стихов со сцены голос может подвести в любой момент. Как поддерживаете голосовые связки?

- Никаких упражнений, диет в этом плане не соблюдаю. С дикцией не работаю, распевки нет, просто вот сразу все идет. Будто я выключаюсь на какое-то мгновение и другая я говорит (со сцены – Прим.Авт).

- Как восстанавливаетесь после выступления на поэтических вечерах?

- Когда выкладываешься на все 100%, а я это делаю на каждом мероприятии, меня мама с детства учила, что нужно делать либо на 100%, либо не делать вообще. С таким девизом я по жизни иду. И, что интересно, когда ты отдаешь зрителю энергию, которая у тебя есть, а потом они отдают мне в 2 раза больше энергии, когда подходят и у нас есть возможность тактильно наладить контакт. Это непередаваемые ощущения. Поэтому у меня даже после поэтических вечеров есть силы на то, чтобы провести еще один вечер.

- У каждого стиха свое настроение. Как удается его ощутить, прочувствовать, чтобы потом передать публике?

- Во время моих выступлений у каждого произведения есть своя музыкальная дорожка, она играет большую роль. Одно и то же произведение можно прослушать под разную музыкальную подложку, и будет ощущаться оно совершенно по-разному. Поэтому, конечно, это очень кропотливый труд, много времени занимает, но мне нравится этот процесс, я могу целыми днями напролет сидеть и подбирать музыку.

- Вы читаете стихи, авторами которых являются не только женщины, но и мужчины. Причем, публика слышит, что вы не просто читаете стихи, а будто проживаете их.

- На самом деле, это и для меня некий опыт, интерес. Я читаю и мужскую, и женскую лирику, это возможность поставить себя на место мужчины, прочувствовать то, что ощущает он и передать это своими словами. Это тоже очень интересный опыт.

- Какое влияние на вас оказала поэтесса Ах Астахова, недавно приезжавшая в Алматы?

-У нее очень много прекрасных произведений, которые я использую. Она служит неким вдохновением, ее произведения находят отклик в моем сердце, они мне близки. Я стремлюсь сама прочувствовать эти произведения и своему слушателю их представить.

- А если говорить о ваших собственных сочинениях, то вы вдохновляетесь событиями из своей жизни или это истории, о которых вы слышали от друзей, знакомых?

- Все вместе. Есть и жизненные истории, которые взяты из собственного опыта, есть истории, которые мне рассказывают. Есть просто такой опыт, когда ты сидишь, например, в парке на скамейке, мимо проходит пара влюбленных, и ты начинаешь придумывать историю, тут включается воображение.

- Как часто приходится писать стихи на салфетке, там, или на обрывках газеты?

- Так как всегда под рукой телефон, самые такие яркие идеи и мысли, которые возникают в голове, самое главное, быстро их записать. Потому что если отложишь их хотя бы на час, то все, мысль улетучится и не поймать ее.

- А бывало такое, что спустя время хотелось переписать какой-либо стих?

- Безусловно.

- А переписываете или не трогаете?

- Стараюсь не трогать. Что интересно, произведения, которые я писала ранее, о которых даже забыла, я открываю, вижу их, окунаюсь в прошлое и уже по-другому смотрю на эти стихи. То есть, раньше я говорила: "Нет, я это не буду пока читать", но проходит определенное время и я чувствую, что я готова (прочитать эти стихи- Прим.Авт), я чувствую, мне хочется пережить это снова.

- А в школе также увлекались этим, читали?

- Я очень любила литературу, моим классным руководителем была преподавательница русского языка и литературы, отчасти, она прививала мне любовь к литературе.

- Кто ваши любимые поэты?

- Их очень много. В своей программе использую произведения Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Михаила Лермонтова, очень много современных поэтов Ах Астаховой, Екатерины Довлатовой, Нелли Котовской, Лаши Чургулия, других. Это очень важно для меня и для поэтов, которых я раскрываю. Возможно, есть сейчас поэты, которые через какое-то время будут великими поэтами. Мне очень хочется, чтобы о них тоже люди узнали.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!