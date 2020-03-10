Названы факторы, наиболее вредные для кожи

Косметолог дала советы, как позаботиться о хорошем состоянии кожи.

Весна вступает в свои права, оставив позади зимние холода, ветра и перепады температур. Казалось бы, можно радоваться, но многие пока только "подсчитывают потери". Кожа стала бледной, сухой, а морщинки видны отчетливей. Как же привести в порядок кожу к весне и встретить это прекрасное время обновления природы во всеоружии? Косметолог-эстетист с 8-летним стажем Евгения Димова поделилась советами с читателями zakon.kz.

Для начала специалист поделилась информацией о том, какие вредные привычки особенно вредят нашей коже. Как оказалось, таких привычек немало. Сюда относятся:

- Спать долгое время на одной наволочке, где огромное количество бактерий, грязи и собственных старых клеток.

- Постоянная смена косметики - так недолго заработать аллергию. А спать с макияжем - это вообще, как страшный сон. Бактерии, забитые поры, воспаления и прыщи вам обеспечены.

- Чрезмерное употребление соли и сахара также негативно сказывается на нашей коже, так как приводит к нарушению водного баланса, а значит - к сухости кожи и к дряблости.

- Курение - пожалуй, главный враг кожи. Именно на его "счету" серый цвет кожи, ранние морщины и преждевременное старение. И даже если вы пассивный курильщик, то для кожи это практически ничем не лучше, чем активное курение.

Как можно уменьшить вред от загрязненного воздуха, плачевное состояние которого в Алматы так активно обсуждают в последнее время?

Вредные компоненты загрязненного воздуха могут проникать сквозь кожные покровы, разрушая клетки эпидермиса и молекул эластина и коллагена. В результате свободные радикалы запускают процесс старения кожи. Первое, что нужно делать, чтобы избежать агрессивного воздействия окружающей среды - это мягко очищать утром и вечером кожу лица. Подобрать средство для очищения несложно, зная свой тип кожи. Для более глубокого очищения и удаления с кожи ороговевших клеток и токсичных веществ подойдут энзимные пилинги - их нужно делать 1-2 раза в неделю. Кстати, эти пилинги можно делать круглогодично. Что касается домашнего ухода, то нужно использовать кремы, сыворотки, в состав которых входят антиоксиданты, - отмечает косметолог.

Еще один фактор, влияющий на нашу кожу, вред от UF лучей.

Вредное воздействие ультрафиолетового излучения давно доказано, и чтобы защитить свою кожу от его воздействия, необходимо применять средства защиты от UF лучей – прежде всего это SPF-кремы. Эти защитные кремы рассчитаны на определенное время, например, если вы пользуетесь SPF 50, то его защиты хватает где-то на 2-3 часа, потом нужно повторить нанесение. Если же вы на отдыхе в теплых странах, то лучше загорать в менее опасное время - до 11 утра и после 16-00. Также рекомендуется носить солнцезащитные очки и шляпы, - рекомендует Евгения Димова.

Можно ли улучшить состояние нашей кожи за счет правильного питания? И от каких продуктов лучше отказаться, или сократить их потребление?

- Наша кожа способна к регенерации, и питание тут играет одну из ключевых ролей. Чтобы сохранить здоровую кожу или улучшить ее состояние, нужно выбирать "правильное" сладкое - ограничить или отказаться вообще от печенья, шоколада, тортов, заменив это фруктами и ягодами, но в умеренных количествах. Исключить из рациона заведомо вредное - фастфуд, снэки, сухарики и чипсы. Жирная пища не только откладывается в виде лишних килограммов, но и способствует повышению жирности кожи.

Избирательно нужно относиться и к напиткам, особенно к газированным, которые содержат большое количество сахара. Если говорить об алкогольных напитках, то здесь самое правильное слово – "умеренность", потому что в противном случае будут страдать в первую очередь сосуды, а, следовательно, кровоснабжение.

Режим питания очень важен для кожи, но если вы начали питаться правильно, то ждать быстрых результатов не стоит. Вредные вещества накапливаются в организме не один день, и для их выведения требуется время.

Как можно сократить вред от курения, если именно оно один из первых врагов нашей кожи?

- При курении наша кожа получает двойной токсический удар – снаружи и изнутри. Когда мы вдыхаем дым сигарет, монооксид углерода соединяется с гемоглобином в карбоксигемоглобин. Вследствие чего развивается кислородное голодание - гипоксия. Кроме того, никотин вызывает сужение сосудов. В связи с этим ухудшается кровообращение и доставка питательных веществ к клеткам, что тоже становится причиной серого цвета лица курильщиков. А снижение эластичности сосудов в результате привязанности к сигаретам — причина темных кругов, мешков под глазами и купероза — сосудистой сеточки на лице. Кожа страдает от недостатка кислорода и прямого токсического воздействия угарного газа, но и это еще не все. На кожу курильщика обрушивается удар всего химического коктейля, который образуется в результате сгорания табака: аммиак, синильная кислота, бутан, никотин, карболовая кислота, формальдегид, пиридин, мышьяк, кадмий — и это далеко не весь список.

Поэтому мой однозначный совет – бросьте курить. Понятно, что не все к этому готовы вот так сразу, и если кто-то не может и не хочет решить вопрос радикально, то выход в альтернативных методах курения. Сейчас есть современные электронные гаджеты, в которых, как доказали ученые, меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами. Есть продукты вообще без горения, как следствие – без дыма, что во многом сокращает вред и негативное влияния того самого "коктейля", о котором мы говорили выше. Есть и дополнительный эффект – человек, сумевший отказаться от вредной привычки, чувствует себя увереннее, самооценка и настроение его улучшается, а это тоже позитивно отражается на внешности.

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