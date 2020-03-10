Изменение цен на нефть не стало для Казахстана сюрпризом

Создан штаб оперативного реагирования.

В декабре 2019 года был принят план стабильности, в котором было предусмотрено изменение котировок нефти, заявил на пресс-конференции в правительстве министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

- Глава государства в октябре прошлого года поручил разработать комплекс мер по обеспечению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности. В декабре 2019 года такой план был принят и утвержден. В нем были предусмотрены сценарии развития экономики, триггером которой измерялась котировка нефти. Сегодня мы наблюдаем как раз таки снижение котировки нефти. Все действия правительства координируются с этим планом, который был заранее принят по поручению главы государства, — заявил Даленов.

Министр напомнил, что на данный момент в приоритете все социальные обязательства государства перед гражданами Казахстана, которые будут выполнены в полном объеме.

- Сохранение и создание рабочих мест очень важное направление. Правительству было поручено разработать новое направление, дорожную карту занятости, что обеспечит рабочие места и создание социальной инфраструктуры в населенных пунктах, — добавили на пресс-конференции.

Он добавил, что вчера был создан штаб оперативного реагирования, деятельность и задачи которого принятие оперативных мер реагирования.

- Штаб ежечасно докладывает главе государства о происходящем. Основной финансово-экономический инструмент — бюджет страны. Он будет уточняться. Сроки уточнения более разумным видится дождаться итогов первого квартала. До конца осталось немного. В целом указанные мероприятия позволят сохранить макроэкономическую стабильность, — заключил Даленов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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