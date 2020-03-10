Как снимали фильм "Личная история Дэвида Копперфильда"

Сценарист Саймон Блэквелл взял и сделал что-то вроде чернового варианта; черновик, полностью состоящий из диалогов Диккенса для того, чтобы посмотреть, что получится.

Будучи вечным поклонником Чарльза Диккенса, режиссер Армандо Ианнуччи часто задавался вопросом, почему юмором, являющимся критически важным компонентом во многих великих творениях автора, всегда пренебрегали в бесчисленных адаптациях его работ на экране. В своем новой картине, "Личная история Дэвида Копперфильда", Ианнуччи исправил ситуацию. И еще как. Фильм, премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Торонто, получил восторженные отзывы, а критики отметили, что фильм действительно вышел очень и очень смешным. Насколько важно идти на риск и переворачивать сознание, выяснил у режиссера корреспондент zakon.kz.

- Сколько вам было лет, когда вы впервые прочитали книгу?

- Мне тогда было примерно 16 или 17.

- Вы прочли ее в школе?

- Нет, в школе мы читали "Большие надежды" и "Тяжелые времена", когда я был в шестом классе. И они мне сильно понравились. Они не ощущались как древние, пожелтевшие и покрытые паутиной, они были действительно яркими. Затем я прочитал "Оливера Твиста", который был великолепен, и "Мартина Чезлвита", чертовски веселый – никто не читает "Мартина Чезлвита", но он полон очень смешных сцен.

- Когда вы начинали заниматься телевидением и кино, думали ли вы, что однажды сделаете фильм по Диккенсу?

- Нет, но я скажу вам, о чем я думал: Диккенс был источником вдохновения, он брался за большие задачи и серьезные темы, и тем не менее, умудрялся сохранять свою роль в качестве лица, развлекающего публику. Он был интересен массам, широкой аудитории. Поэтому я не особо думал, что буду делать адаптацию Диккенса, но меня всегда вдохновляли его творения.

Как вы знаете, в "Крошке Доррит" было то самое Министерство многословия, которое по сути является государственной гражданской службой, и я уверен, что создатели британского телесериала "Yes Minister" (Да, господин министр) были вдохновлены этим. Я уверен, что создатели шоу Энтони, Джей или Джонатан Линн подумали, что это интересно. А Министерство Правды в произведении "1984" Джорджа Оруэлла чем-то обязано Диккенсу, как и фильм "Бразилия" (режиссер Терри Гиллиам).

В то время я никогда не задумывался о том, чтобы сделать адаптацию Диккенса, а думал о том, что хочу делать то, что делает он. Я хочу создавать истории о людях, которые пребывают на более широкой сцене, чтобы дать понять как работает система общества или бюрократии, или организации, или учреждения, и одновременно пытаться сохранить человеческую природу. Поэтому, я всегда вдохновлялся Диккенсом.

- У нас обычно юмор не ассоциируется с Диккенсом. Некоторые люди могут подумать, что именно вы вложили юмор в творение Диккенса, но он присутствует в книги, не так ли?

- Я думаю, что из-за своего рода чрезмерного почтения к Диккенсу, все считают, что необходимо строго придерживаться истории, просто говоря "произошло то, а затем это". Но, когда ты читаешь его истории, всё совсем не так, ведь речь идет о том, как он описывает происходящее, а делает автор это в невообразимо комичной манере, что я и пытался показать на самом деле".

Я хотел донести до аудитории следующее: послушайте, неважно, если вы прочли книгу, неважно, если вы ничего не знаете о Дэвиде Копперфильде или обо мне или еще о каких-то вещах, просто посмотрите этот фильм, и если он вызовет у вас желание прийти домой или заглянуть в библиотеку и откопать старую копию книжки, то это будет здорово. Однако, помните, что это не учебник – это развлечение.

- Было ли сложно адаптировать под экран более 900 страниц романа Диккенса?

- Книга не учитывала стресса, который "вывалился" на Дэвида, не знающего, кто он такой, стресса из-за людей, обзывающих его разными словами, стресса Дэвида, не понимающего, где его место, и переживающего по поводу правильности выбора, а затем, постепенно, через силу письма, создающего собственное чувство себя.

- Вы упомянули, что Дэвид страдает от "тревожности о статусе". Что вы имеете ввиду?

- Да, это современная проблема – все парятся о том, что другие люди думают обо мне? Со мной все нормально? Справляюсь ли я? Проблема из этой категории, и эта проблема классов в Великобритании насчет происхождения, типа куда ты ходил в школу, которая до сих пор обсуждается. Это ощущалось так по-современному и так остро, что я решил сделать из этой книги кино.

- Давайте поговорим о Деве Пателе, который играет Дэвида …

- Я был в курсе, что Дев играет комедийную роль в британском телесериале "Молокососы" и он явно был хорош в "Миллионере из трущоб", а потом, когда я увидел его в фильме "Лев" в качестве очень сильного, харизматичного и непреклонного человека, то это был момент, когда я сказал себе почти вслух: "Это Дэвид Копперфильд!". После этого, не было никакого плана Б, и у меня даже не было списка других актеров в качестве кандидатов. В книге персонаж выступает в качестве нейтрального наблюдателя, но я хотел, чтобы в фильме он был своего рода горящим центром, почти как сам Диккенс, как писатель, лицо, которое подмечает голос каждого, их вербальные и визуальные тики, и переживает все взлеты и падения. Эта была визуальная комедия и были эмоциональные моменты; он должен быть обаятельным, но сильным, должен быть уязвимым, а иногда плохо вести себя по отношению к Юрайе Хип. Я хотел все эти составляющие.

- Вы сказали, что "Дэвид Копперфильд" представил больше трудностей, чем "Смерть Сталина". Почему?

- "Сталин" поступил в виде графической новеллы, и в ней было всё – структура, открытие в концертном зале, как он падает, всё уже было. "Дэвид Копперфильд"- это книга в 900 страниц, и я знал, чего я хотел в плане восприятия. Я хотел, чтобы фильм был современным, свежим и смешным, а не так, чтобы взять историю в 900 страниц и сказать: "Окей, это фильм, это не книга в 900 страниц. Нельзя просто лепить величайшие хиты, суть не в этом, суть в людях, которые ничего не знают о Диккенсе, о том времени или обо мне – фильм должен работать на своих условиях, идеально передавая те ощущения, что я хотел запечатлеть, и которые стали для меня вдохновением в книге". А это было очень сложно.

Сценарист Саймон Блэквелл взял и сделал что-то вроде чернового варианта; черновик, полностью состоящий из диалогов Диккенса для того, чтобы посмотреть, что получится. Приятно было его читать, но черновик сразу показал, что "это еще не фильм", потому что это была просто череда эпизодов. Диккенс писал и выдавал главы раз в месяц, и у него всегда было время разобраться и подумать над событиями.

- Работа над фильмом, безусловно, несет в себе много стресса, нравится ли вам эта часть процесса?

- Да. Мне также нравится роскошь монтажа, когда ты можешь просто посмотреть на то, что вышло, а это также может доводить до истерики. Мне нравится, когда начинаются съемки, и мы вливаемся в рабочий ритм, это весело, но я всегда говорю себе "ну, еще десять дней и всё". Это процесс, через который просто необходимо пройти. Я не говорю, что мне не нравится, но я понимаю, что это тяжелая работа, которую надо сделать. А затем мы приступаем к монтажу.

- Ощущаете ли вы моменты, когда вся игра на площадке кажется реальной, и получается особенно хорошо?

-О да. Есть одна сцена, я не буду ее раскрывать, в которой участвует Юрай Хип (Бен Уишо) и многие из актерского состава. Мы снимали ее по частям, и мы потратили на нее целый день, после чего, я сказал, что мы сделаем паузу на 15 минут, а затем запустим всю сцену с тремя камерами сверху, так, будто всё происходит вживую, и посмотрим, что получится.

Мы проделали это 3 раза, и это было чудесно – можно было почувствовать энергетику. Это довольно длинная сцена, и если делать ее по частям, легко можно забыть ту энергетику, что была в предыдущем моменте. А когда снимаешь всю сцену разом, то ощущаешь естественный ритм.

По возможности, я стараюсь снять сразу всю сцену, а затем поделить ее на части, потому что так понимаешь, когда нужно ускориться, а когда замедлиться. Это весело. Для меня самый удовлетворительный момент, когда я просто сижу и смотрю как играет оркестр музыку Кристофера Уиллиса. И вы не только вживую слышите эту прекрасную музыку, но также впервые оказываетесь в фильме. Это фильм, который ты сморишь, потому что все сцены более-менее отшлифованы и завершены, ты знаешь все диалоги, и вдруг слышишь музыкальное сопровождение, это награда в конце работы.

- Вашей следующей работой станет фантастический сериал "Авеню 5"?

- Да, "Авеню 5" для канала HBO. Мы отсняли материал, и монтаж в самом разгаре. Хью Лори является капитаном космического корабля и это своего рода космический туризм, который происходит через 40 лет в будущем.

- А фильмы еще будут?

- У меня есть два готовых сценария, но я сконцентрирован на "Авеню 5", плюс я хочу еще покрутиться с "Историей Дэвида Копперфильда", а затем сделаю небольшой перерыв. После этого я уже инстинктивно пойму, какой из двух сценариев я возьму в качестве нового проекта.

Подготовил Альберт Ахметов

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