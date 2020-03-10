Бюджет Казахстана защищен от колебаний цен на нефть
Министр напомнил, что методология цен на нефть была изменена с середины 2000 года.
Фото : zakon.kz10 марта 2020, 11:54
Ежегодно в бюджет поступает гарантированный трансферт, который защищается от изменений цен на нефть, заявил на пресс-конференции министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.
- В нашей стране с середины 2000 годов изменена методология - все поступления от нефтегазового сектора напрямую перечисляются в Нацфонд, минуя бюджет. Независимо от цены, которая сложилась. Будь-то низкая цена или высокая. Цена отсечения не существует. Из нацфонда ежегодно 2,7 трлн тенге в гарантированном порядке поступает в бюджет - таким образом бюджет защищен от изменений цен, — сообщил Даленов.
По его словам, несмотря на ценообразование на нефть в любом случае из Нацфонда в бюджет поступает 2,7 трлн тенге, но не более этой суммы.
- Что касается расходов на соцобязательства - где мы их возьмем. Если потребуется индексация выше уровня инфляции, для этого уже есть поручение по оптимизации расходов, перенос части инвестпроектов за горизонт этого года - в следующий год. Многие проекты можно не начинать в этом году, — объяснил министр.
Другой источник, как подчеркнул глава МНЭ, кассовые избытки прошлого года.
- Сумма небольшая, но она есть. Также источник - дефицит бюджета, так как по методологии размер дефицита допускается до 3% ВВП. На этот год сверстан дефицит в меньшем размере - это тоже резерв. Также проводятся мероприятия по увеличению доходной части бюджета. При этом малый и микробизнес по поручению главы государства с этого года в течении 3 лет освобожден от уплаты налогов на доходы. Это своевременная превентивная мера, можно сказать антикризисная. Это также заведомо поддерживает бизнес от колебаний, — заключил Даленов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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