Что принесет казахстанцам повышение базовой ставки

По мнению эксперта, это поможет сдержать рост инфляции, поднять процентные ставки по депозитам, и самое главное – сохранить экономическую стабильность.

Национальный банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, подняв ее до 12% годовых. Как сообщили в финрегуляторе, это обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора. Мнением о том, какое значение повышение базовой ставки имеет для экономики нашей страны, и как это может отразиться на рядовых казахстанцах, с журналистом zakon.kz поделился финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Как отметил эксперт, экстренное повышение базовой ставки – это своевременный и правильный шаг в сложившейся ситуации. И Национальный банк РК показывает достаточно быструю и качественно правильную реакцию.

Вчера, 9 марта, во время выходного дня, в совместном заявлении Правительства и Нацбанка РК была сделана так называемая "словесная интервенция". То есть рынку показали, что возможно ставку пересмотрят. И это было правильное решение. Сегодня ставка была экстренно пересмотрена, причем не на 50 или 100 базовых пунктов, а на 2,75 процентных пункта. Это достаточно резкое увеличение. Зачем это нужно и почему, например, ФРС США снижает экстренно ставку, а мы повышаем? Потому что мы в разных "весовых категориях". Главная задача ФРС США сохранить рынок, поэтому они понижают ставку. То есть понижают стоимость денег в стране. Казахстану же это не нужно, – сказал Андрей Чеботарев.

Он пояснил, что ключевая или базовая ставка определяет стоимость денег в той или иной стране, и это тот основной процент, под который выдаются деньги. Но ситуация в Казахстане отличается от ситуации в США.

У нас растет инфляция, поэтому повышение стоимости денег снизит инфляцию. Это первый шаг. Второй шаг – это поддержит обменный курс, и показывает достаточно сильную позицию Национального банка РК по монетарной политике. К слову, быстрая, качественная, реакция – это то, чего на самом деле в Нацбанке не было раньше. Это не может не радовать, и хочется верить, что это будет продолжаться и дальше, – продолжил эксперт.

Если говорить о том, что это даст рядовым казахстанцам, то по мнению спикера, скорее всего, в ближайшее время основными банками будут пересмотрены процентные ставки по тенговым депозитам в сторону увеличения.

Так как Нацбанк повышает ставку, соответственно банки второго уровня могут повысить процентные ставки по депозитам. К сожалению, наверное, будут пересмотрены и процентные ставки по кредитам. Но это обычно не касается уже выданных кредитов. А все это, вкупе с заявлением о том, что Нацбанк будет проводить валютные интервенции для поддержания курса, поможет сдержать рост инфляции, и самое главное – сохранить стабильность, – считает эксперт.

В целом же, по его словам, само решение о повышении базовой ставки вне очередного заседания, для Нацбанка РК – беспрецедентное событие. Такого раньше не было, и то что такие методы применяются, говорит о том, Нацбанк проводит "работу над ошибками". Делает выводы из того, что сказал Президент Казахстана в прошлом году. И меняется к лучшему.

Быстрая реакция на рынках, быстрая реакция финансовых властей – это один из основных залогов доверия к денежно-кредитной политике. На самом деле повышенная на 2,75 ставка – это достаточно большой скачек. Потому что вчера, когда была "словесная интервенция" повышения ставки, никто не ожидал, что она будет повышена на 2,75 процентных пункта. Честно говоря, я думал, что она может быть повышена максимум на 1 процентный пункт, может быть даже на 50 базовых пунктов. То есть до 9,75% либо же 10,25%, но о повышении до 12% никто не думал и это на самом деле очень хорошо, что регулятор готов идти на быстрые, четкие шаги, не давая панике посеяться, закрепиться и взрастится в умах. Это очень верное и правильное решение, – подытожил Андрей Чеботарев.

С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%.

Как отмечается, решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике. Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран – основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз.

До 10 марта базовая ставка была на уровне 9,25%.

Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!