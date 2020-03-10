Даленов рассказал о своих переживаниях по поводу пенсии
Любой человек переживает.
Фото : inbusiness.kz10 марта 2020, 12:17
Министр рациональной экономики РК Руслан Даленов в кулуарах правительства рассказал, почему не считает целесообразным переводить Единый накопительный пенсионный фонд на хранение пенсионные накопления граждан в иностранной валюте, передает корреспондент zakon.kz.
Любой человек переживает за свои пенсионные накопления, - сказал Даленов, отвечая на вопрос, переживает ли он за свои пенсионные накопления в свете изменения курса тенге к иностранным валютам.
При этом Даленов прокомментировал по поводу возможности перевести хранение пенсионных накоплений казахстанцев не в национальную валюту, а, к примеру, в доллары.
Знаете, это предмет долгого обсуждения и расчетов. Скажу одно. При выходе на пенсию человек получает гарантию государства. Вся накопленная инфляция за все годы, она компенсируется государством, независимо от того, как и кем управлялись активы. Второй тезис - если вы возьмете в руки калькулятор, то вы убедитесь, что размер инфляции за все годы, он перекрывает размер изменений курса. Если среднюю брать, не брать за три года, а за весь период. Поэтому, я считаю, что действующий механизм защищает наших граждан, - считает глава ведомства.
По его мнению, на этот вопрос "нельзя смотреть с точки зрения индивидуума, как мне это выгодно, а надо смотреть с точки зрения общества".
Теперь - можно ли инвестировать часть за рубеж или вложить все средства в один глобальный зарубежный индекс и достигать прибыли - вопрос дискутируемый. Здесь же вопрос надо ставить, куда вкладывать. Будем ли мы свои пенсионные сбережения, которые берутся с наших граждан, инвестировать в зарубежную экономику, а не в нашу экономику. Здесь тоже такой вопрос есть. Поэтому здесь надо комплексно обсуждать. Нельзя смотреть с точки зрения индивидуума, как мне это выгодно, а надо смотреть с точки зрения общества, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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