Объявленному в розыск казахстанцу вынесли приговор

Суд признал Сеничева виновным в уклонении от уплаты налога.

В Павлодаре казахстанца, который находился в международном розыске, признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы, передает zakon.kz.

Департамент экономических расследований по Павлодарской области проводил досудебное расследование в отношении гражданина Сеничева, по факту уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

Сеничева хотели поместить под арест, но в итоге объявили в международный розыск. Тот, зная, что находится в розыске, сменил свою фамилию на фамилию жены и получил паспорт гражданина России. Но несмотря на все усилия, его задержали при прохождении паспортного контроля.

Суд признал Сеничева виновным в уклонении от уплаты налога и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года.

27 февраля 2020 года приговор вступил в законную силу.

Остальные фигуранты дела до сих пор находятся в международном розыске.

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