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Пациенты дома престарелых в США массово заразились коронавирусом

В данном доме скончались уже 19 человек.

Фото : kuban24.tv10 марта 2020, 13:01

Коронавирус подтвержден еще у более чем 30 пациентов из дома престарелых Life Care Center в городе Керкланд, штат Вашингтон, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя учреждения Тима Киллиана, из 50 проведенных тестов 31 дал позитивный результат, один негативный, три не удалось определить однозначно.

В данном доме престарелых от коронавируса скончались уже 19 человек. Всего в учреждении находилось около 120 человек.

Всего число заболевших в США превысило 600, 22 человека скончались.


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