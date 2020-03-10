Что будет модно летом 2020 года?

В представленных коллекциях доминируют яркие цвета, принты сочетаются с интересными рисунками.

Модные показы, коллекции дизайнеров – все это ждет нас в ближайшем будущем. Что будет модно этим летом, и что увидят казахстанцы в магазинах, выяснил корреспондент zakon.kz.

На выставке для профессионалов в Алматы стало известно, что появится в наших магазинах этой весной и летом.

В представленных коллекциях доминируют яркие цвета, принты сочетаются с интересными рисунками.

Это касается как индивидуальных образов, так и одежды на каждый день.

В "массовой" моде, на рынке масс-маркета ожидается большой выбор: это и классика, и спорт, и легкие платья, и строгие брючные костюмы.

Лично для меня модный тренд – это то, какой цвет или какой наряд выбирает сам человек. Именно как он чувствует, то и будет для него модным. Все зависит от самого человека. По цветовой гамме этим летом будут яркие цвета: розовый, желтый, они очень интересные и по настроению будут задавать тон этим летом, - сказал организатор выставки для профессионалов в Алматы Хикмет Ераслан.

Пока в соседнем Китае и европейских столицах моды свирепствует эпидемия коронавируса, Турция, как и Казахстан, выглядят стабильными регионами и предпринимают профилактические меры, чтобы не допустить проникновение заразы.

В соседней стране- в Китае, началась эпидемия, которая распространилась по всему миру сейчас. Вирус уже в Европе, в Америке, это глобальная проблема. Те люди, которые не могут посетить Китай, Италию, посещают Турцию. То есть, пока в той же Италии сложная ситуация из-за этого вируса, для турецкой модной индустрии это возможность привлечь к себе внимание Это щепетильный момент, мы все беспокоимся. Но любая проблема имеет решение, и мы все надеемся, что люди во всех странах будут здоровыми и счастливыми, - отметил Хикмет Ераслан.

Напомним, Турция занимает 5 место в мире модной индустрии.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!