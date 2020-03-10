АО "АК Алтыналмас" внедряет полностью цифровой формат работы с данными

Важной частью проекта станет также внедрение системы по планированию обслуживания и ремонтов техники.

АО "АК Алтыналмас" в рамках проекта "Цифровой рудник", который реализуется совместно с российской компанией "Цифра" и ее дочерней структурой "Вист Групп", переходит на полностью цифровой формат работы с данными с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), передает zakon.kz.

Это первый подобный проект на промышленном предприятии в масштабах СНГ.

Применение ЭЦП в наряд-заданиях и наряд-допусках было согласовано с государственными контролирующими органами, в результате было получено подтверждение легитимности ее применения. По рекомендации Национального Удостоверяющего Центра Республики Казахстан был выбран тип универсального ключа KAZTOKEN Smart Card. Смарт-карты дополнительно оснащены RFID меткой и будут служить пропуском на объекты компании.

- Использование электронно-цифровой подписи для ведения операционной деятельности компании поможет замкнуть контур цифрового рудника в единое пространство данных для оперативного управления, — сказала Жанара Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию АО "АК Алтыналмас", руководитель проекта "Цифровой рудник".

Важной частью проекта станет также внедрение системы по планированию обслуживания и ремонтов техники. Для этого все оборудование компании, а это порядка 1200 единиц техники, занесено в единую базу данных. В недалеком будущем техник с помощью мобильного телефона сможет заказать запчасти или отправить ремонтную бригаду, что существенно экономит бюджет на эти цели. Используемые современные цифровые решения помогают перенастроить работу и повысить эффективность за счет сокращения технологических простоев, получения актуальных данных в режиме реального времени, а также оптимизации работы сотрудников.

- В России наши цифровые решения повышают эффективность на более чем 70 карьерах таких предприятий как Полюс Золото, Норильский Никель и др. Проект с АО "АК Алтыналмас" показывает, что сотрудничество в области цифровизации промышленности может стать одной из точек роста для России и Казахстана. В рамках проекта "Цифровой рудник" мы создаем единый "цифровой слой", который объединит множество отдельных частей, обеспечив сквозное управление проектом и кратно повысив его эффективность, - прокомментировал Павел Растопшин, генеральный директор "ВИСТ Групп".

В реализации проекта участвуют сразу несколько подразделений компании "Цифра", включая "ВИСТ Групп" и "ВИСТ Азия", сотрудники которых на постоянной основе находятся на производственных площадках проекта Актогай и Акбакай. Совместно со специалистами АО "АК Алтыналмас" проводятся работы по развертыванию системы на серверах компании, а также по обучению персонала работе с ПО, его тестированию и доработке.

Сейчас ведутся подготовительные работы и тестирование приложения для мобильной версии нарядной системы с использованием планшетов промышленного исполнения, которые позволяют персоналу быть мобильными и делать изменения в наряд-заданиях прямо на рабочем месте.

Внедрение модуля "Указания" для автоматизированного трехступенчатого производственного контроля позволило сформировать единую базу данных обо всех несоответствиях правилам охраны труда и промышленной безопасности. Интеграция с модулем формирования наряд-заданий позволяет автоматически включать в наряд корректирующие мероприятия для устранения возникших проблем в ближайшую смену.

Компания "Цифра" предоставляет готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также разрабатывает технологии беспилотного промышленного транспорта. Ключевыми для компании отраслями являются машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность.

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