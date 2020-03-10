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Более 200 осужденных пожизненно объявили голодовку в Кыргызстане

Заключенные требуют пересмотра приговоров.

Фото : golos.ua10 марта 2020, 14:04

Более 200 пожизненно лишенных свободы объявили голодовку в тюрьмах Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- Более 200 осужденных к пожизненному лишению свободы обратились с письменными заявлениями об объявлении бессрочной голодовки, - заявил представитель пресс-службы Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).

По данным ГСИН, заключенные требуют пересмотра пожизненных приговоров в связи с введением нового законодательства. Однако в ведомстве назвали их требования необоснованными.

- Согласно закону приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если в новом уголовном кодексе за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат, - отметили в пресс-центре.

Как уточнили в госслужбе, сотрудники проводят разъяснительную работу со спецконтингентом и просят их прекратить голодовку.

Всего в тюрьмах Кыргызстана отбывают наказание 347 пожизненно лишенных свободы.

С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступили в силу новые кодексы, среди которых, в том числе, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный и кодекс о проступках. В связи с этим изменилась методика регистрации преступлений и мониторинга преступности. Теперь часть менее тяжких нарушений закона относят к проступкам и не считают преступлениями.


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